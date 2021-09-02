В России собираются создать природный фонд

В России планируется создать природный фонд, в который будут поступать средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду, а также направлять экологические штрафы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.

«Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения, платежи по искам о возмещении вреда теперь будут тратиться исключительно на экологические проекты», — сказал Козлов.

По его словам, это означает, что фактически в стране будет создан природный фонд.

Министр также сообщил, что инициативу будет реализована на основе законопроекта, который внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

Как отметил глава ведомства, запуск механизма фонда произойдет одновременно с законом, который предусматривает обеспечение исполнения собственниками предприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде.

Ранее в Greenpeace заявили, что пандемия коронавируса увеличила в России количество отходов и отодвинула на второй план экологическую повестку. В то время как Европа собирается перезапускать экономику с помощью «зеленых» технологий, в российском общенациональном плане по восстановлению упор сделан на традиционные сектора. Средства, которые ранее выделялись в РФ на развитие более экологичных технологий, пошли на поддержку здравоохранения, помощь безработным и другие инициативы, заметили в организации.