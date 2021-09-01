Потерявшихся в сахалинском лесу двух женщин нашли неделю спустя

На Сахалине успешно завершились поиски двух женщин, которые пропали в лесу в районе горы Вайда в Смирныховском районе. Их нашли 1 сентября, на восьмой день после исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтеров поисково-спасательного отряда «СОВА», женщины обнаружены в лесном массиве», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что жизни и здоровью женщин ничего не угрожает. По данным СК, две женщины ушли собирать в лес ягоды 24 августа в районе горы Вайда в Сахалинской области и с тех пор вплоть до сегодняшнего дня об их местоположении ничего не было известно.

Ранее четверо заблудившихся сахалинцев самостоятельно вышли из леса в Корсаковском районе.