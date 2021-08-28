СК начал проверку возникновения пожара в больнице Ярославля

Сотрудники Следственного комитета России по Ярославской области приступили к выяснению обстоятельств пожара в клинической больнице №3 в Ярославле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что информация о причине пожара и количестве пострадавших устанавливается.

Ранее заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин сообщил, что в ходе пожара в больнице Ярославля погиб один человек.

«Очаг задымления был расположен на 1-м этаже. Рассматриваются различные версии случившегося», — заявили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, из-за возгорания из медучреждения были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что площадь возгорания составила 5 кв. метров. По их данным, пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил.