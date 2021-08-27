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Во Владивостоке девушка утонула, пока искала локацию для фото

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Depositphotos

Во Владивостоке девушка утонула в море во время поиска локации для фото, сообщается на официальном сайте краевого управления СК.

«22 августа 2021 года потерпевшая и её двое приятелей гуляли по каменистому берегу... в поисках красивого места для фотографирования. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего, тело девушки было обнаружено на каменистом пляже», — говорится в сообщении.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

Как рассказал РИА «Новости» источник, компания искала место для удачного селфи. Вторая девушка и парень сумели выбраться на берег, а их погибшая подруга не умела плавать.

В бухте Патрокл разрешено купаться, место популярно у жителей у Владивостока. Однако спуск в воду пологий, а территория пляжа очень узкая, покрыта песком и камнями.

Ранее сообщалось, что девушка выстрелила в себя, делая селфи в Индии.

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