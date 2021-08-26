В Пермском крае мужчина размахивал мачете в супермаркете

Сотрудники полиции в Пермском крае задержали мужчину, который размахивал огромным ножом, похожим на мачете, в магазине «Пятерочка». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

«Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что к ним обратился представитель сети супермаркетов. По его словам, инцидент произошел 23 августа. Мужчина агрессивно размахивал ножом и повредил кассовый аппарат. Это же видно на кадрах с камер видеонаблюдения магазина, попавших в сеть.

Как сообщает агентство со ссылкой на очевидцев события, так сильно мужчину разозлила просьба кассира надеть защитную маску.

Это не первый случай в России, когда после просьбы надеть маску граждане берутся за оружие. В июне в Москве мужчина угрожал ножом сотруднику кинотеатра, который попросил его соблюдать защитные меры. Правонарушителем оказался 26-летний житель Санкт-Петербурга.