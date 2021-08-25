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Назван размер компенсаций пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже

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@popravu.press/Instagram

Пострадавшим в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Александр Гусев.

«Как и сообщал раньше, семьи двух погибших получат по 1 млн рублей. Трое тяжелораненых — по 500 тыс. рублей. Еще 12 человек, получивших травмы средней степени тяжести, — по 100 тыс.[рублей]», — уточнил Гусев.

Губернатор отметил, что подписал распоряжение о материальной помощи за счет резервного фонда областного правительства.

Маршрутный автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской в Воронеже. В результате трагедии погибли два человека и 26 пострадали. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе.

Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) начал поиск причастных к взрыву автобуса. Оперативный штаб НАК координирует работу следователей и оперативников. На данный момент специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты центрального аппарат СКР изучают материалы, которые были изъяты с места взрыва

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