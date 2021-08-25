Российские власти оценили стоимость лечения больных коронавирусом

Во втором полугодии 2021 года стоимость помощи пациентам с коронавирусной инфекцией превысит 111 млрд руб. Подсчеты были произведены Фондом обязательного медицинского страхования‎ на основании данных Минздрава, сообщает РБК.

По оценке ведомства, за указанный срок в стране могут подтвердить 3,9 млн. случаев инфицирования.

ФОМС оценил возможную стоимость оказания медицинской помощи людям с коронавирусом, речь идет о периоде с июля по декабрь. Соответствующая сумма складывается исходя из прогноза Минздрава, сведения предоставлены в аналитической записке Счетной палаты.

Предполагается, что из почти 4 млн потенциальных новых заболевших коронавирусом медпомощь в рамках стационара может потребоваться только 20% (свыше 784 тыс. госпитализаций).

Как подчеркнули в Счетной палате, фонду требуется дополнительно на оказание медицинской помощи застрахованным соотечественникам во втором полугодии 2021 года 65,4 млрд руб. Почти 60 млрд руб. нужно на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зафиксировано 6,7 млн случаев заражения. За первое полугодие ФОМС потрачено на оказание помощи зараженным россиянам 218 млрд руб.

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