Россиян предупредели о нашествии гигантских слизней

Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов заявил, что крупные слизни, которые, по всей видимости, попадают в Россию вместе с завозными растениями, могут вытеснить обычных серых слизней в европейской части страны, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что оранжевые слизни длиной более 10 сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. Изначально они обитали на Пиренейском полуострове, но в дальнейшем распространились по территории Европы.

«В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем», — продолжил Гомыранов.

По его мнению, распространение слизня происходит вместе с кустами и рулонным газоном, которые часто завозят из более южных регионов.

Новость дополняется.