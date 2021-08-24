В России апатридам будут выдавать временные документы сроком действия на 10 лет

В России со вторника, 24 августа, вступает в силу федеральный закон о выдаче временных удостоверений личности апатридам в России, сроком действия на 10 лет, сообщаетРИА «Новости».

Апатриды — лица без гражданства — смогут получить такой документ в нескольких случаях.

«Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства в случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих личность <...> и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства», — указано в законе.

Удостоверение личности может быть аннулировано, если апатрид приобретет зарубежное гражданство или будет установлено государство, готовое принять лицо без гражданства.

Ранее Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве.