В аэропорту Кабула начался пожар

Пожар начался в аэропорту Кабула. Очевидцы опубликовали соответствующее видео в Twitter.

На кадрах видно, что на территории аэропорта что-то горит и поднимается дым. Причины ЧП на данный момент не сообщаются, информация о пострадавших не поступала.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ранее США решили изменить правила допуска в аэропорт Кабула в Афганистане. Теперь из аэропорта смогут улететь только американцы, обладатели грин-карт и граждане стран НАТО. Новое правило вступает в силу с понедельника, 23 августа.