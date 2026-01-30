В МИД РФ пригрозили последствиями странам, задерживающим суда под флагом России

Захарова: Россия примет все меры защиты при задержании судов под ее флагом

Россия примет все доступные меры защиты в случае нарушения норм международного права в отношении судов, идущих под российским флагом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под нашим флагом, Россия предпримет все доступные меры для их защиты», — сказала дипломат.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Парижу придется освободить задержанный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch из-за требований национального законодательства. При этом французский лидер заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные «российские» танкеры оставались арестованными во Франции.

На днях французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников. В Париже заявили, что судно использовало ложный флаг.

Ранее стало известно о судьбе капитана захваченного США танкера «Маринера».