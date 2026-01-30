Венецию захватывают медузы с исчезающим анусом, пишет Daily Mail.

Венеция столкнулась с инвазией инвазивного вида морских организмов, который, по оценкам ученых, представляет угрозу экосистеме лагуны и рыбным ресурсам региона. Речь идет о бородавчатом гребенчатом желе, также известном как морской орех (Mnemiopsis leidyi). Его особенность в том, что задний проход исчезает и появляется в случае нужды.

Этот вид, изначально обитающий в западной части Атлантического океана, широко распространился в Венецианской лагуне, засоряя рыболовные сети и активно потребляя ключевые элементы морской пищевой цепи. По мнению исследователей, организм попал в Адриатическое море с балластной водой грузовых судов, после чего быстро адаптировался к местным условиям.

Ученые отмечают, что рост численности Mnemiopsis leidyi связан с изменением климата. Повышение температуры воды и благоприятный уровень солености создали условия, способствующие быстрому размножению вида. В результате его популяция в лагуне резко увеличилась за последние годы.

Гребенчатое желе является хищником и питается планктоном, рыбьей икрой и личинками рыб, что негативно сказывается на воспроизводстве рыбы. Кроме того, мягкие желеобразные организмы забивают сети, создавая серьезные проблемы для местных рыбаков. Вид включен в список 100 наиболее опасных инвазивных организмов в мире.

Эксперты предупреждают, что дальнейшие климатические изменения могут привести к еще большему росту популяции этого вида, увеличивая риск негативного воздействия на экосистему лагуны и адриатическую рыболовную отрасль, объем которой оценивается в миллиарды евро.

