Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В России назвали самую популярную соцсеть в стране

Mediascope: соцсеть «ВКонтакте» стала самой посещаемой в РФ в декабре 2025 года
Алексей Майшев/РИА Новости

В декабре 2025 года «ВКонтакте» обогнала Telegram и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по времени, проведенному пользователями в этой сети. Об этом сообщили ТАСС в российской соцсети со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что российские пользователи в декабре проводили во «ВКонтакте» на 19 минут больше в сутки, чем в Telegram.
Согласно статистике, средний показатель у «ВКонтакте» составил 64 минуты в сутки, у Telegram — 45, Instagram — 43, а у «Одноклассников» — 42 минуты.

Существенно от своих конкурентов отстают Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X. На них приходится 13 и 9 минут в день соответственно.

Еще год назад соцсетью «ВКонтакте» пользовались существенно реже — всего 53 минуты в сутки. За год использование соцсети выросло на 20%, отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что «ВКонтакте» возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству активных авторов и публикаций.

Всего в социальных медиа в сентябре 2025 года в России года было размещено 1,7 млрд общедоступных публикаций. Пользователи «ВКонтакте» разместили 319,5 млн записей (19% от общего числа). В сентябре 2025 года создавали и делились публичным контентом в соцсети 22,5 млн авторов.

Ранее Магадан стал самым читающим регионом России, достигнув показателя 1 час 27 минут чтения в день.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!