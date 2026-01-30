В России назвали самую популярную соцсеть в стране

Mediascope: соцсеть «ВКонтакте» стала самой посещаемой в РФ в декабре 2025 года

В декабре 2025 года «ВКонтакте» обогнала Telegram и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по времени, проведенному пользователями в этой сети. Об этом сообщили ТАСС в российской соцсети со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что российские пользователи в декабре проводили во «ВКонтакте» на 19 минут больше в сутки, чем в Telegram.

Согласно статистике, средний показатель у «ВКонтакте» составил 64 минуты в сутки, у Telegram — 45, Instagram — 43, а у «Одноклассников» — 42 минуты.

Существенно от своих конкурентов отстают Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X. На них приходится 13 и 9 минут в день соответственно.

Еще год назад соцсетью «ВКонтакте» пользовались существенно реже — всего 53 минуты в сутки. За год использование соцсети выросло на 20%, отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что «ВКонтакте» возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству активных авторов и публикаций.

Всего в социальных медиа в сентябре 2025 года в России года было размещено 1,7 млрд общедоступных публикаций. Пользователи «ВКонтакте» разместили 319,5 млн записей (19% от общего числа). В сентябре 2025 года создавали и делились публичным контентом в соцсети 22,5 млн авторов.

Ранее Магадан стал самым читающим регионом России, достигнув показателя 1 час 27 минут чтения в день.