Cекс-работники из США назвали «угрожающие» последствия отказа OnlyFans от порно

Американские секс-работники считают, что решение платформы OnlyFans запретить «откровенно сексуальный» контент поставит под угрозу их средства к существованию, заставит все больше представителей индустрии уйти в подполье и, в конечном итоге, поставит под угрозу жизни. Об этом пишет The Guardian.

«Они забирают наши безопасные [рабочие ]места. Никто не хочет нас защищать», — заявила владелица аккаунта в OnlyFans, девушка по имени Джейн.

Секс-работники в онлайн предпочитают OnlyFans из-за его низкой «арендной платы» по сравнению со многими сайтами для взрослых.

«Ведь то выставит на улицу тех, кто в противном случае могли бы позволить себе арендную плату, оно заставит голодать детей секс-работников, которые могли бы позволить себе их прокормить, и заставит работников, которые в настоящее время работают удаленно в Интернете, заниматься более опасным уличным секс-бизнесом», — сказал еще один представитель индустрии.

Решение будет «катастрофическим» для секс-работников, которые использовали платформу для собственного заработка и получения большего контроля над рабочим процессом, сказала Хизер Берг, доцент кафедры гендерных и сексуальных исследований Вашингтонского университета.

«OnlyFans не было бы без секс-работников. Мы видели, как это бывало и раньше — компании создают большую прибыль и огромную аудиторию за счет секс-работников, а затем избавляются от них, когда достигают определенного уровня успеха», — сказала Кэти Райзенвиц, одна из популярных моделей на сайте.

Ранее сообщалось, что с октября сервис подписки OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Авторам по-прежнему будет разрешено публиковать контент, содержащий наготу, при условии, что он соответствует Политике допустимого использования.

Модель OnlyFans рассказала о последствиях запрета «сексуального контента».