Минприроды предложило запретить в России ватные палочки и пластиковую посуду

Глава Минприроды России Александр Козлов предложил запретить 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы отдали [список товаров] коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сказал он.

По предварительным данным, в список товаров вошли, в частности, ватные палочки, пластиковая посуда (трубочки, тарелки, стаканы, приборы), капсулы от кофе, упаковки из-под сигарет, сумка-сетка для овощей и фруктов и другие.

Ранее в Минприроды пообещали проработать инициативу Greenpeace, в которой экологи призвали не заменять пластиковые товары, тару и упаковку биоразглаемыми материалами. пасение экологов вызвал перечень альтернативных пластику материалов, который ранее представил Российский экологический оператор (РЭО) – в Greenpeace считают, что предложенные решения не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее.

В России планируют запретить некоторые виды пластиковых изделий и упаковки, которые трудно перерабатывать. Сейчас рассматриваются варианты того, что можно запретить, и чем заменить такие товары. Например, яйца предлагается упаковывать в тару из пульперкартона, пластиковые трубочки и одноразовые столовые приборы делать из бумаги, дерева и других материалов растительного происхождения.