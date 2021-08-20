РФПИ: комбинация AstraZeneca и «Спутника» дает высокий иммунитет

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала высокий иммунитет в ходе исследований в Азербайджане.

Исследования в Азербайджане стартовали в феврале этого года, были вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается.

«Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2», — сообщается на сайте РФПИ.

Также промежуточный анализ ранее показал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».