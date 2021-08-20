Россиянам рассказали, сколько сахара можно есть в день

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Алла Погожева рассказала радио Sputnik, сколько сахара можно съедать в день.

По ее словам, при определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности от общего числа потребленных калорий или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел до 5%.

Специалист напомнила, что основной источник добавленных сахаров — это кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки.

«Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых – особенно в цельнозерновых – продуктах, а также в овощах и фруктах», – заключила Погожева.

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