Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ на платное отделение

Отец Алисы Тепляковой из Москвы, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, заявил, что его дочь поступила на платное отделение психологического факультета МГУ. Об этом он сообщил РБК.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу», — сказал он.

По словам Теплякова, поступление в вуз после окончания школы — «нормальное желание» ребенка. Он отметил, что психфак МГУ отлично подойдет в качестве первого образования.

Ранее на факультете психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова заявили, что готовы зачислить восьмилетнюю Алису Теплякову, которая закончила школу и сдала единый государственный экзамен.

Ранее СМИ писали, что в Москве восьмилетняя девочка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.