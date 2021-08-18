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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, а в труднодоступных регионах — до 20 декабря, сообщает ТАСС.

Кроме того, принять участие в этой процедуре можно будет на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября.

Предыдущая всероссийская перепись населения прошла в 2010 году, согласно ее результатам, население России составило 142 905 200 человек. 97% россиян, принявших участие в переписи 2010 года, сообщили, что предоставили достоверные сведения о себе и своей семье.

Ранее стало известно, что начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов. До этого перепись планировалось провести с 1 по 31 октября. Первоначально перепись планировалось провести в апреле 2021 года.

Такое решение в Росстате объяснили тем, что в ее организации будут задействованы ресурсы и люди, занятые также и в выборах, которые состоятся в сентябре. Ожидается, что итоги переписи опубликуют до конца 2022 года — их огласят в два этапа.

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