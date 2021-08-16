Американские ветераны Афганистана рассказали, что думают о конфликте

На популярном интернет-форуме Reddit спросили у ветеранов Афганистана о том, что они думают о сложившейся в стране ситуации.

В основном, в комментариях были сообщения американских военных, служивших в недавнем военном конфликте после вторжения США в 2001 году. Большая часть из них была совершенно не удивлена, что события обернулись таким образом.

Один из ветеранов сообщил, что понял, что ситуация не изменится, после разговора с местным крестьянином. «Однажды мы поговорили с местным пастухом о том, что он сделает с $25 млн, которые он получит, если выдаст бен Ладена. Пастух ответил, что купит больше коз. Я повернулся к моему товарищу и сказал, что нам не выиграть эту войну», — сообщил Medic7816.

«Это была бессмысленная жертва. Я участвовал в эвакуации школы для девочек, когда находился там. За эту операцию нас называли героями. К Рождеству всех этих девочек наверняка убьют или отдадут в рабство», — сообщил Flatworm1.

«Я был там в 2002 году и увидел, как продавали футболки с логотипом военной операции на рынке. Сомневаюсь, что кто-то может победить США в бою, но проблема в том, что мы не можем правильно управлять после того, как бой кончился», — поделился своими соображениями indefilade.

Ранее сообщалось, что Великобритания не собирается заново осуществлять ввод войск в Афганистан.

Конфликт между движением «Талибан (организация запрещена в России)» и правительственными войсками Афганистана усилился после эвакуации войск США из страны. 15 августа повстанцы захватили Кабул, президент Ашраф Гани покинул территорию страны.