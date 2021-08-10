Директор вагона-ресторана и работники задержаны из-за отравления детей

Директор и работники вагона-ресторана поезда «Мурманск-Адлер» задержаны из-за отравления детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская, передает РИА «Новости».

«Задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда «Мурманск — Адлер», повар и официант», — сказала Марковская.

Согласно информации следствия, повар и официант, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сказали об этом работодателю, проигнорировали санитарные правила. Директор ресторана, в свою очередь, не обеспечила на вагоне соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников.

По словам Марковской, в ближайшее время следствие предъявит подозреваемым обвинение.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция». По последним данным, число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 91.

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что из больниц Туапсе 9 августа были выписаны 36 детей, которые были пассажирами поезда Мурманск — Адлер, следовавшего в оздоровительные лагеря.