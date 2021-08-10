В США 150 жертвам Эпштейна выплатят компенсации на $125 млн

«Фонд компенсаций жертвам Джефри Эпштейна», ответственный за выплаты жертвам домогательств со стороны ныне покойного американского финансиста, которого обвиняли в торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, присудил 150 потерпевшим сумму в размере свыше $125 млн, передает Reuters.

Фонд начал принимать иски от жертв миллиардера 25 июня 2020 года. За это время было подано 225 прошений. Однако принято было только 150 исков. При этом 12 человек отказались от положенных им выплат.

В пресс-службе организации сообщили, что предложения компенсации приняли 92% имеющих на это право заявителей, и программа выплатила им более $121 млн.

В заявлении фонда также отмечается, что люди, требованиям которых было отказано, все еще могут рассчитывать на компенсацию за счет имущества покойного финансиста.

Как заявил глава организации Джордан Фельдман, выплаты жертвам должны быть проведены до 10 августа.

Ранее основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс назвал огромной ошибкой свое общение с Эпштейном.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.