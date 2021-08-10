Из больниц выписаны 36 отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей

Из больниц Туапсе 9 августа были выписаны 36 детей, которые были пассажирами поезда Мурманск — Адлер, следовавшего в оздоровительные лагеря. Всех их на автобусах доставят к местам отдыха, передает пресс-служба РЖД.

Как сообщается, детей в их поездке будут сопровождать медики, которые продолжат наблюдать за их состоянием в детских оздоровительных лагерях.

«По предварительным данным, завтра планируется выписать ребят из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска после результатов заключительных анализов», — сообщили в РЖД.

В пресс-службе также отметили, что госпитализированные дети чувствуют себя удовлетворительно, никакой угрозы для их здоровья нет.

Ранее сообщалось, что в вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, обнаружили просроченные продукты.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция». По последним данным, число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 91.

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.