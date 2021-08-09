Греция запросила у России второй Бе-200 для тушения лесных пожаров

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что обратился к России с просьбой предоставить еще один самолет Бе-200, требующийся для тушения лесных пожаров. Об этом сообщается в Twitter-профиле Дендиаса.

«Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами и была просьба обсудить возможность направить еще один Бе-200 на помощь», — уточнил дипломат.

В Греции с 30 июня находится российский Бе-200. Самолет каждый день задействуется в тушении многочисленных природных пожаров.

«В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно предстоящих осенью визитов», — добавил глава МИД Греции.

Россия и Греция еще затронули отношения Евросоюза и Греции, а также возможность сотрудничества по вопросам гражданской защиты.

Ранее в Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за лесных пожаров.

До этого Ростуризм оценил опасность пожаров в Греции для туристов.