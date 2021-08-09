СК начал проверку информации об оставлении ребенка без присмотра в больнице в Волгограде

Следователи в Волгоградской области начали проверку информации о том, что в одной из инфекционных больниц Волгограда находится ребенок, которого оставили одного в палате. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В СМИ распространилось видео, на котором несовершеннолетний пациент находился один в закрытом боксе без присмотра, а медперсонал несвоевременно обеспечивает его гигиену.

Отмечается, что следователями территориального подразделения с участием руководителя отдела провели осмотр клиники. Было установлено, что 2-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля по решению органов системы профилактики. До этого момента мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал им хорошо провести досуг. По данным СК, при осмотре мальчик был чист и опрятен, спал.

Ведомство подчеркивает, что по итогам проверки будет дана оценка информации, которую распространили в СМИ и соцсетях. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Казани загорелась квартира, где пятилетнего ребенка оставили в одиночестве.