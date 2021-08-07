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В Британии полицейская собака вернулась на службу после шести ножевых ранений в голову

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@MPSCroydon/Twitter

Пес из британской полиции по кличке Кайзер вернулся к своим обязанностям через два месяца поcле того, как на него напали с ножом, сообщает газета Metro.

Кайзер, служивший в одном из боро Лондона, Кройдоне, получил пять ножевых ранений в голову и еще одно недалеко от глаза вечером 30 мая, пытаясь поймать нарушителя. Несмотря на ранения, пес смог удерживать подозреваемого достаточно долго — в итоге офицеры его задержали.

Ветеринары изначально расценивали травмы Кайзера как тяжелые, но позже выяснилось, что пострадала толща черепа, а мозг животного остался невредим. Когда пес вернулся после лечения и реабилитации, его как героя встречали коллеги-полицейские и мэр Кройдона.

«Кайзер был в восторге от новой игрушки, подаренной мэром за его храбрость», — сообщили в полицейском участке.

Ранее стало известно, что самец гамбийской сумчатой крысы по кличке Магава, награжденный золотой медалью за героизм, уходит на пенсию — за время своей работы грызун обнаружил десятки мин и снарядов в Камбодже.

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