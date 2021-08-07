В Минздраве назвали регион с наиболее напряженной ситуацией с коронавирусом

В Астраханской области сейчас достаточно напряженная ситуация в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

«Развернуты 2 тыс. медицинских коек, и это, конечно, же огромный ресурс. 80% пациентов находятся на амбулаторном лечении», — рассказал министр во время рабочей поездки в регион.

По словам Мурашко, важным является сохранение ограничений, которые ввели в Астраханской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы понимаем, что сейчас жаркий период, люди в помещениях с кондиционерами в мало проветриваемых помещениях — это высокий риск. Поэтому важны профилактические меры», — подчеркнул министр.

Как добавил Мурашко, надо начинать лечить коронавирус при первых подозрениях на болезнь.

«В первые же сутки пациенты должны начать получать лекарственную терапию даже при подозрении на ОРВИ», — обратил внимание глава министерства.

Ранее Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна. «Дельта»-штамм более контагиозен, при заражении сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений, считает он.