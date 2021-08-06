Названа причина смертельного ДТП в Ростовской области

Причиной аварии в Аксайском районе Ростовской области, где столкнулись девять автомобилей, стало нарушение правил движения водителем грузовика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей (двух грузовых и семи легковых машин). В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе грудной ребенок, еще пятеро пострадали.

На место аварии уже направлены спасатели для деблокирования пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 13 человек и три единицы техники. Прокуратура области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.

До этого на территории Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области столкнулись грузовой автомобиль «Хендай» и пассажирский вахтовый автобус, перевозивший работников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель грузовика слишком быстро двигался, не справился с управлением и столкнулся с попутным автобусом. Тот выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Пострадали 11 человек.