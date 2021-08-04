Число случаев COVID-19 во всем мире превысило 200 млн

С начала пандемии коронавируса во всем мире зарегистрировано более 200 млн случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса 4 августа.

Большинство случаев COVID-19 было зарегистрировано в США (более 35 млн), Индии (31,8 млн), Бразилии (20 млн), России (6,27 млн), Франции (6,27 млн) и Великобритании (почти 6 млн).

Всего от COVID-19 и вызываемых инфекцией осложнений умерло 4 252 873 человек.

По данным Университета, во всем мире в настоящее время доступно 4 228 884 979 доз вакцины от коронавируса.

Ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, в последние недели фиксируют рост числа заражений из-за распространения «дельта»--штамма — по оценкам специалистов, ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в США может возрасти в августе до 140-300 тыс.

Ранее глава ВОЗ призвал лидирующие в прививочной кампании страны повременить с повторной вакцинацией от коронавируса, чтобы небогатые государства смогли сделать своим гражданам хотя бы первую инъекцию в условиях дефицита препаратов.