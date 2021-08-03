Губернатор Нью-Йорка отверг выводы следствия о сексуальных домогательствах с его стороны

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отверг выводы расследования генпрокурора штата о том, что он подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных. Выступление губернатора транслировалось в его Twitter.

«В первую очередь я хотел бы сказать напрямую, что никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера», — заявил Куомо.

По словам губернатора, его юристы готовы предоставить аргументы, которые докажут его невиновность. Помимо этого, Куомо извинился на тот случай, если какие-либо его поступки или высказывания без злого умысли кого-то когда-либо оскорбили.

Куомо, согласно докладу генерального прокурора штата Летиции Джеймс, домогался до нескольких женщин. Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.