С побережья Приморья рекомендовано эвакуировать туристов из-за приближающегося тайфуна

Глава МЧС России Евгений Зиничев рекомендовал эвакуировать туристов на Дальнем Востоке с морского побережья из-за приближающегося тайфуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

Министр посоветовал проверить готовность аварийных бригад к возможному регулированию на нарушение работы объектов жизнеобеспечения населения, а также оценить запасы материальных резервов и исправность резервных источников электропитания.

Поручение министр адресовал главам Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей и Минэнерго.

По прогнозам МЧС, с 7 по 9 августа в регион придет тайфун из Китая. Может выпасть до 110 мм осадков в сутки в сопровождении ветра до 30 м/с. Спасатели Приморья переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что на Китай обрушился тайфун «Ин-фа» и парализовал некоторые прибрежные провинции.