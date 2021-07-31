Иммунолог назвал сроки появления коллективного иммунитета

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что коллективный иммунитет может быть достигнут раньше официальных прогнозов. Об этом сообщает ТАСС.

«Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий. Так всегда эпидемиологи считают», — сказал специалист.

Жемчугов считает, что коллективный иммунитет нужно рассчитывать по формуле: выявленные случаи коронавируса умножить на пять и прибавить вакцинированных.

По его словам, коллективный иммунитет среди жителей Москвы должен был быть достигнут к июлю этого года, однако на ситуацию повлияли мутации коронавируса.

«А сейчас жду, что с мутациями вируса, которые приводят к заболеваниям и к снижению эффективности вакцин примерно на 20%, если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончиться», — добавил инфекционист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число вакцинированных россиян.