В Москве в субботу ожидается до +28°С и переменная облачность

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 31 июля, будет до +28°С. В столице будет переменная облачность. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +24 ... +29°С, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +26...+28°С. Ожидается юго-западный ветер 6-11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Прогнозируется юго-западный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Поволжье и Черноземье на следующей неделе ожидается очень сильная жара.

Он также рассказал, на каком российском курорте самое теплое море.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.