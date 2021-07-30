В Москве отменили обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах, но маски носить по-прежнему необходимо. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным», — написал глава города.

Он отметил, что горожане будут носить маски до тех пор, пока количество выявленных случаев заболевания не сократится до минимальных значений.

Накануне Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, количество заболеваний от пика сократилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид.