Проценко в эфире Российского общества «Знание» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в ходе просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, заявил, что вакцинация является залогом прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. Об этом сообщается на сайте общества.

По словам врача, на сегодняшний день изменился портрет пациента, что является еще одним аргументом в пользу вакцинации.

«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями», — уточнил он.

Другой особенностью, по словам Проценко, является более быстрое ухудшение состояния, быстрое увеличение объема поражения легких. Кроме того, появилась группа пациентов, не отвечающих на привычные протоколы лечения, которые были эффективны против первых штаммов.

«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. <...> После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», — отметил эксперт.

Также кандидат медицинских наук призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции.

«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», — подчеркнул Проценко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире общества «Знание» рассказала о низкой заболеваемости COVID-19 среди привитых.