Израиль признает палестинские сертификаты о вакцинации

Министерство здравоохранения Израиля будет признает сертификаты о вакцинации от коронавируса, выданные в Палестине, и позволит беспрепятственно перевозить пациентов из сектора Газа на Западный берег, сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что инициатором изменений стала палестинская сторона — министерство здравоохранения высказало ряд замечаний и возражений своим израильским коллегам, те в свою очередь выразили готовность изучить эти вопросы вместе.

По данным издания, министр здравоохранения Палестины Май Аль-Кайла, стороны достигли соглашения, по которому Израиль признает все вакцины против коронавируса, которые использует Палестина, а также сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Кроме того, Минздрав Израиля также разрешит перевозку пациентов на машинах скорой помощи из сектора Газа в больницы на Западном берегу реки Иордан через контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун вместо того, чтобы требовать от пациента идти пешком или иным образом добираться до второй машины скорой помощи

Обсуждался также ряд других жалоб, включая предполагаемые нападения на медицинский персонал и персонал скорой помощи на спорных территориях.

Ранее сообщалось, что ученые из Израиля нашли лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100%.