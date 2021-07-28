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Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты Египта

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Допуск к полетам в Египет запросили у Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) девять российских авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Royal Flight. Также в «Аэрофлоте» запросили допуск к полетам в Марса-Алам.

По информации агентства, рейсы на египетские курорты будут производиться из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Согласно источникам издания, нужно дождаться заседания межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов, на котором будет распределена установленная оперштабом квота.

«Россия» действительно имеет больше шансов получить все частоты. Эта компания является единственным российским перевозчиком, назначенным для выполнения регулярных рейсов из Москвы на египетские курорты, у других есть допуски для выполнения только чартерных рейсов», — отметил источник из Минтранса.

Ранее сообщалось, что начиная с августа будут возобновлены рейсы из Москвы на курорты Египта, удвоено количество рейсов в Белоруссию и еще несколько стран, а также увеличится количество рейсов из других городов России в Минск.

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