Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка

Пенсионерка из Новокузнецка Светлана Санарова, поймавшая выпавшего из окна ребенка, рассказала, что узнала из теленовостей о том, как это можно сделать. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Просто я такая. Видела по телевизору, что мужчины ловили детей, когда те падали. Но это как-то очень быстро пронеслось: и страх, и что упадет, и что ловят другие, что-то надо было делать», — сказала она.

По словам Санаровой, она очень быстро сориентировалась, так как ситуация требовала немедленных действий.

«Решение приняла быстро, а что делать? Он разобьется. Ну, и побежала. Он был очень тяжелый, как оказалось, очень тяжелый... Но о риске я не думала, очень боялась, что он разобьется. Потом уже прочитала в газете, что только легкие ушибы», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке женщина спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа. Родители малыша находились к квартире и занимались домашними делами, когда услышали крик своего ребенка с улицы.

Прибывшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его. После этого женщина передала малыша родителям и ушла.