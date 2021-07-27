Власти Якутии рассказали, когда рассчитывают справиться с пожарами в регионе

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в регионе постараются стабилизировать ситуацию с лесными пожарами к середине августа. Об этом он сообщил на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, передает «Интерфакс».

«Задача второго этапа борьбы — это локализация крупных пожаров в центральной и западной Якутии, чтобы к 15 августа полностью стабилизировать ситуацию по природным пожарам», — сказал он.

По словам Николаева, в последнее время число пожаров сокращается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии существенно улучшится благодаря осадкам. При этом дожди не помогут прекратить распространение уже действующих пожаров, так как огнем охвачена слишком большая площадь лесов, подчеркнул Вильфанд. По его словам, это не имеет отношения к метеорологии, так как даже небольшого ветра достаточно, чтобы пожары продолжались.

Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах, а еще в 14 регионах он введен на части территорий (в 1 563 муниципальных образованиях). Наиболее сложная обстановка в Якутии, вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. Авиация МЧС участвует в тушении пожаров на этих участках.