Крупный пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске

Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске — горят два подъезда и крыша на площади более 700 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Пожар начался вечером 26 июля.

«Было обнаружено, что в четырехподъездном двухэтажном жилом доме происходит возгорание в 3-м и 4-м подъезде с выходом на кровлю на общей площади 720 кв. м. Пожару присвоен второй [повышенный] номер сложности. Незамедлительно была проведена эвакуация», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за пожара эвакуированы 50 человек, среди них --15 детей. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга произошел крупный пожар.