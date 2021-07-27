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Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру с могилы отца

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Robin Franz Muhlebach/BILDRobin Franz Muhlebach/BILD

В Германии сын поставил рядом с могилой отца деревянную скульптуру, но позже ее пришлось демонтировать из-за жалоб на то, что она напоминает Адольфа Гитлера, сообщает издание Bild.

В городе Вайль-им-Шенбух в земле Баден-Вюртемберг мужчина по имени Оливер через несколько лет после смерти отца поставил на его могиле новую скульптуру — она изображала невысокого мужчину с усами в футболке с номером 88. Через некоторое время местным властям стали поступать телефонные звонки от возмущенных горожан.

«В течение нескольких дней я получил полдюжины указаний от обеспокоенных граждан по поводу этой деревянной фигуры», — заявил изданию бургомистр Вольфганг Лал.

Помимо предполагаемого сходства с Гитлером, число 88 вызывало особый резонанс — оно чаще всего ассоциируется с нацистским приветствием времен Третьего Рейха. Латинская буква «H», с которой начинается фамилия Гитлера, в алфавите идет восьмой.

В итоге власти города приказали убрать статую, уточнив, что Оливер может поставить ее у себя палисаднике, если захочет.

Издание уточняет, что Служба государственной безопасности проводит расследование на основании Уголовного кодекса Германии, который запрещает «использование символов неконституционных организаций» вне контекста искусства, науки, исследований или обучения.

Адвокат объяснил, что Оливер не думал про Гитлера — его отец в течение 30 лет работал в футбольном клубе, что объясняет майку, и жил в квартире под номером 88.

Ранее на Украине детскую спортивную команду назвали в честь Гитлера.

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