Володин призвал ужесточить наказание для телефонных мошенников

Спикер Госдумы Вячеслав Воложин призвал ужесточить уголовное наказание за мошенничество с использованием телефона или интернета. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Суды назначают до 5 лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. <...> Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет», — написал Володин.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о том, как стать неинтересными для мошенников. По словам эксперта, следует бережнее относиться к сохранности своих персональных данных и не передавать телефонный номер неизвестным людям. Лучше всего также не пользоваться публичными сетями, а если все же пришлось оставить контактные данные, то следует использовать отдельную электронную почту.