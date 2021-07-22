Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду во многих регионах страны в течение нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС.

«В Приволжском федеральном округе 22-23 июля будут ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Южном федеральном округе тоже есть ряд регионов, в которых будут сильные дожди с ветром», — рассказал он.

Вильфанд уточнил, что в Крыму в четверг 22 июля ожидается очень сильный дождь с грозой, возможен крупный град и ветер до 20-25 м/с. По его словам, это «действительно опасно».

На юге — в Волгоградской и Ростовской области и Краснодарском крае — дожди и грозы будут сопровождаться сильной жарой вплоть до 42 градусов.

Вильфанд отметил, что опасная погода ждет почти все республики Северного Кавказа.

«Практически во всех республиках, в Ингушской, Чеченской республиках, [ожидается] жара 40-42 градуса, а 23 июля будет еще и сильный дождь, ветер с грозой до 15-20 м/с. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии — везде сильная жара — 38-39 градусов — и с 22 или 23 числа... будут дожди, грозы и сильный ветер», — заявил синоптик.

В центральной части страны — в Курской, Тамбовской и Белгородской областях — прогнозируют сильный дождь с грозой и град.

Накануне россиян предупредили о похолодании в европейской части страны.