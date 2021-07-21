Грызлов обвинил Украину в организации терактов в Донбассе

После заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе российский полпред Борис Грызлов обвинил Украину в вооруженных акциях против гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС.

«Власти Киева активизируют вооруженные акции, в том числе против гражданского населения. Совсем недавно, 16 июля, украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка», — сказал Грызлов.

Военная операция против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве, началась весной 2014 года.

Для урегулирования кризиса осенью 2021 года была сформирована Трехсторонняя контактная группа, в которую вошли Украина, Россия и ОБСЕ. Группа приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после подписания соглашений о перемирии между самопровозглашенными республиками и Украиной регулярно происходят перестрелки.

Недавно Киев назвал условие для переговоров по Донбассу.