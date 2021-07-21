В СК заявили, что экспертиза устроившего стрельбу в Казани Галявиева еще не завершена

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, из-за чего погибли девять человек, еще не завершилась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена», — сообщили в СК.

Отмечается, что следствие еще не получало медицинских заключений.

Ранее «Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, писала, что Галявиев признан невменяемым.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.