В Москве «ЭпиВакКорона» будет использоваться только для вторых инъекций

В Москве вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет использоваться только для вторых инъекций, то есть препарат смогут получить те, кто уже получил первый укол этого препарата. Об этом сообщил столичный Депздрав.

В ведомстве подчеркнули, что СМИ распространяют ложную информацию о том, что «ЭпиВакКорона» снова доступна в пунктах вакцинации.

«В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом», — заявили в департаменте.

Ранее стало известно, что центр «Вектор», разработавший препарат, начал отправку новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы России. В общей сложности в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона».