Человеческие останки нашли на предприятии «Роскосмоса» в Воронеже

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что на предприятии в Воронеже были обнаружены человеческие останки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня при выполнении строительных работ на территории Конструкторского бюро Химавтоматики (Воронеж), ведущего нашего разработчика ракетных двигателей, обнаружены: человеческие останки, немецкая каска времен ВОВ, гильзы, предмет, похожий на ручную гранату», — написал Рогозин.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Обломки сбитого во время Великой Отечественной войны самолета-истребителя и останки летчика нашли в Липецкой области. Отмечается, что самолет обнаружили в Тербунском районе в окрестностях села Солдатского, где в период с 1942 по 1943 год проходили кровопролитные бои. Так, в одном из крупных танковых сражений под названием «малая Прохоровка» столкнулись 350 машин, во время битвы погибли почти 30 тыс. солдат. Предполагается, что найденные обломки принадлежат истребителю ЛаГГ-3.