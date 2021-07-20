news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Власти Перу заключили соглашение о поставке «Спутника V» 18:23
Среди россиян вырос спрос на отдых на Мальдивах и Сейшелах 18:22
В ГИБДД перечислили основные нарушения начинающих водителей 18:22
Семилетнего сына Стаса Пьехи избили 18:21
Козак: военное решение конфликта с Донбассом станет для Украины «началом конца» 18:19
В РАН оценили риски для пожилой летчицы после полета в космос... 18:11
В Физическом институте РАН опровергли перенос запуска космического телескопа... 18:08
На Украине пригрозили России ракетами 18:03
Торговые сети будут отстранять от работы непривитых без уважительных причин... 18:00
Жириновский спрогнозировал жесткие меры для противников вакцинации 17:56

Человеческие останки нашли на предприятии «Роскосмоса» в Воронеже

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что на предприятии в Воронеже были обнаружены человеческие останки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня при выполнении строительных работ на территории Конструкторского бюро Химавтоматики (Воронеж), ведущего нашего разработчика ракетных двигателей, обнаружены: человеческие останки, немецкая каска времен ВОВ, гильзы, предмет, похожий на ручную гранату», — написал Рогозин.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Обломки сбитого во время Великой Отечественной войны самолета-истребителя и останки летчика нашли в Липецкой области. Отмечается, что самолет обнаружили в Тербунском районе в окрестностях села Солдатского, где в период с 1942 по 1943 год проходили кровопролитные бои. Так, в одном из крупных танковых сражений под названием «малая Прохоровка» столкнулись 350 машин, во время битвы погибли почти 30 тыс. солдат. Предполагается, что найденные обломки принадлежат истребителю ЛаГГ-3.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Скоро перекрасят кольца и нарисуют темнокожего»: что в России думают о новом девизе Игр
В новом девизе Олимпийских игр нашли лишнее слово
«Лучший день в жизни»: Безос слетал в космос и вернулся через 10 минут
Корабль Безоса поднялся на 107 километров
Путин на МАКСе: полетал на вертолете, осмотрел истребитель, рассказал о новом лайнере
Путину на МАКС-2021 показали новейший легкий истребитель Checkmate
Кич и бутафория: ведущая «Квартирного вопроса» оценила дом главы ставропольского ГИБДД
Врачи назвали последствия коронавируса у детей
В Китае создали самый быстрый поезд в мире
В УФСИН рассказали, куда отправили сбившую детей в Москве девушку
Новости и материалы
Власти Перу заключили соглашение о поставке «Спутника V»
Среди россиян вырос спрос на отдых на Мальдивах и Сейшелах
В ГИБДД перечислили основные нарушения начинающих водителей
Семилетнего сына Стаса Пьехи избили
Козак: военное решение конфликта с Донбассом станет для Украины «началом конца»
В РАН оценили риски для пожилой летчицы после полета в космос с Безосом
В Физическом институте РАН опровергли перенос запуска космического телескопа «Миллиметрон»
На Украине пригрозили России ракетами
Торговые сети будут отстранять от работы непривитых без уважительных причин сотрудников
Жириновский спрогнозировал жесткие меры для противников вакцинации
Чемпионка по пляжному волейболу призвала не принуждать спортсменок играть в бикини
Лукашенко призвал «бить морду» в случае повторения инцидента с белорусским флагом
Слуцкий уличил Губерниева в лицемерии
Национальный банк Украины выпустит монету с Крымом
В ЕС начали оценку французской вакцины против COVID-19
Онищенко: информационно-террористическая атака по вакцинации удалась
Умер певец шансона Геннадий Жаров
Ученые нашли эффективное средство от коронавируса
Все новости
Мафия гаишников: на Ставрополье задержан глава ГИБДД и десятки сотрудников
В доме задержанного главы ГИБДД Ставропольского края обнаружили золотой унитаз
«Не надо пугать россиян пустыми полками»: как мусорная реформа скажется на ассортименте магазинов
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
От Троицка до центра Москвы: что известно о новой ветке метро
Собянин установил названия станций новой ветки метро
В России предложили новый вид ипотеки. Ставка зависит от качества работы
Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку
Подключение к звонку после его начала. Безопасна ли новая функция WhatsApp
Эксперт оценил безопасность новой опции в групповых звонках WhatsApp
Премьеры недели: комиссар Депардье, новый фильм Шьямалана и страшная тайна хорроров
Что выходит в кино на этой неделе
С-500 поразила скоростную баллистическую цель. Где будет развернута система после испытаний
Минобороны показало видео испытаний новейшей ЗРК С-500
«Без зазрения совести»: Порошенко вновь пообещал украинцам Крым
Порошенко считает, что Крым можно «вернуть» за год
Не вредит, а помогает: как кофе защищает от аритмии
Ученые опровергли мнение о вреде кофе при аритмии
«Искоренить эти недопустимые явления»: в России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинации
В ОП Ленобласти призвали ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников
Вырастут ли цены на овощи и крупы из-за нашествия насекомых-вредителей
Энтомологи прогнозируют рост численности комаров, короедов и шелкопрядов
Москва предостерегла Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство РФ предупредило США о последствиях размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Как прошел исторический полет Джеффа Безоса в космос
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях