Наводнения в Германии унесли жизни 164 человек

Из-за наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 164 человека. Об этом пишет онлайн-журнал Focus.

По словам пресс-секретаря полиции города Кобленц, как минимум 749 человек получили ранения.

При этом мэр общины Альтенар на земле Рейнланд-Пфальц Корнелия Вейганд выразила опасения, что в коммуне, сильно пострадавшей от урагана, долгое время не будет подачи питьевой воды.

«Похоже, что инфраструктура общины была настолько разрушена, что в некоторых местах может не хватать питьевой воды на несколько недель или даже месяцев», — подчеркнула Вейганд.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы страны. Она прибыла в район Арвайлер на федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где поговорила с пострадавшими и с работниками аварийных служб.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди обрушились на Австрию, Швейцарию, во Францию и Великобританию.