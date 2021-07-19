В Москве вступило в силу решение мэра об отмене системы обязательных QR-кодов

Обязательная система QR-кодов для посещения предприятий общепита, действующая с 28 июня, отменяется в столице. Заведения теперь вправе сами решать, будут ли они продолжать пускать внутрь только тех, у кого есть QR-код.

Кроме того, решением возобновляются мероприятия в клубах, дискотеках, караоке и барах, а фуд-корты и детские игровые комнаты начинают работать в обычном режиме.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение об отмене обязательных QR-кодов было взвешенным и стало возможным благодаря устойчивому улучшения эпидемиологической ситуации в столице, а также по многочисленным просьбам бизнеса. Он также заявил, что ограничительная мера свою задачу в городе выполнила, и число ежедневных случаев коронавируса снизилось благодаря ужесточению требований.

В Московской области также отменили обязательную систему QR-кодов.

Система QR-кодов для посещения предприятий общепита действовала в столице с 28 июня: их могли получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест.