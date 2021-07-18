СМИ: СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь 20 июля

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия». Об этом сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на соответствующий документ.

Главе Минобороны России вменяется в вину якобы «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». СБУ «обязала» российского министра явиться в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях в Мариуполе. Повестку подписал старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.

По данным издания, аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.

Это не первый случай, когда СБУ пытается вызвать россиян на следственные мероприятия. Так, в августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян. Тогда киевские власти обвиняли их в преступлениях «против основ нацбезопасности Украины».

В феврале Служба безопасности Украины заявила, что она якобы разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях страны.